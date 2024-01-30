В Великом Новгороде семь человек госпитализированы с корью

В Великом Новгороде семерых жителей госпитализировали с корью. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди заболевших – дети и взрослые в возрасте от 7 до 22 лет, передает «Интерфакс». «Предварительно, очаг инфекции находился в семье, но кто занес инфекцию в эту семью, пока неизвестно», – рассказали в надзорном ведомстве.

Медики дают благоприятный прогноз, состояние заболевших оценивается как легкой степени тяжести.

Тем временем, специалисты выявляют круг лиц, контактировавших с зараженными. Устанавливается источник заболевания.

Великий Новгород, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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