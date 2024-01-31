В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая кори

В Бурятии зафиксировали три подтвержденных случая заболевания корью. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
«В республике Бурятия на сегодняшний день зарегистрировано три подтвержденных случая заболевания корью», – говорится в сообщении ведомства.
Специалисты провели необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе иммунизацию подлежащих контактных лиц, продолжается медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле управления.
В прошлом году в Бурятии выявили пять лабораторно подтвержденных случаев кори. В число контактных тогда попали свыше 600 жителей.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
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