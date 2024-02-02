Россельхознадзор ограничил поставки эквадорских бананов

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в пятницу, 2 февраля, заявил, что с 5 февраля прекращаются поставки бананов в Россию от пяти эквадорских экспортеров из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов 5 эквадорских экспортеров в связи с систематическим обнаружением в их продукции опасного карантинного вредителя – многоядной мухи-горбатки. В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах Россельхознадзор будет вынужден перейти к следующему этапу введения ограничительных мер».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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