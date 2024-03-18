В России резко снизились продажи бананов из-за роста цен

Россияне стали покупать меньше бананов. Обычно спрос на этот фрукт зимой высокий, но в этом году подорожание бананов в рознице привело к снижению потребления. Об этом сообщается в исследовании NielsenIQ.

В январе-феврале 2024 года потребители в России купили в торговых сетях на 20% меньше бананов, чем в этот же период год назад. В натуральном выражении продажи бананов упали, а в рублях объемы продаж за первые два месяца 2024 года выросли почти на 18% к прошлому году, пишет РБК.

В целом аналитики фиксируют спад спроса на все фрукты, но на бананы он упал сильнее. Яблоки, которые наряду с бананами считаются одними из самых популярных фруктов и входят в перечень социально значимых продуктов, в январе-феврале 2024 года покупали на 9% меньше в натуральном выражении, чем год назад, а траты на них выросли на 13,5%.

Зимой, как правило, продажи бананов в России растут, но в этом году потребление сократилось после того, как цена этих фруктов в рублях выросла на фоне снижения курса рубля. Россияне чувствительны к изменению цен на фрукты, особенно когда речь идет о самом дешевом сегменте, к которым относятся бананы.

Бананы начали заметно дорожать в марте 2022 года. В августе 2022-го было небольшое снижение цен, а следующий пик был в апреле 2023-го. В октябре 2023 года стоимость бананов впервые за время наблюдений Росстата с 2000 года превысила отметку 140 рублей за 1 кг. В январе 2024 года средняя розничная цена 1 кг бананов достигла, по данным Росстата, 155 рублей.

Основной поставщик бананов для России – Эквадор. По данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году на долю Эквадора пришлось 96% всего российского импорта поставок бананов в денежном выражении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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