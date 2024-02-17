Эквадор передумал отправлять российскую военную технику в США

Эквадор отменил свое решение о поставке в США российской военной техники. Об этом сообщил посол РФ Владимир Спринчан по итогам встречи с президентом страны Даниэлем Нобоа, передает РИА «Новости».

Дипломат рассказал, что в пятницу он встретился с президентом Эквадора Даниэлем Нобоа. В ходе встречи «подробно обсудили текущие двусторонние отношения с акцентом на некоторые осложнения, возникшие в последние дни между странами», – уточнил посол.

«С эквадорской стороны было подтверждено, что страна, учитывая ее нейтральный статус и постоянное членство в ООН, не может позволить втянуть себя в конфликт на чьей-либо стороне. Позиция Эквадора – не направлять оружие и боеприпасы в горячие зоны, а способствовать урегулированию конфликтов мирным путем, дипломатическими инструментами», – отметил Спринчан.

Дипломат добавил, что формально о решении Эквадора не передавать технику Соединенным Штатам станет известно в начале следующей недели.

Напомним, в январе президент Эквадора заявил, что поставит США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Россия предостерегла Эквадор от такого шага. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявляли, что передача техники российского производства третьей стороне без предварительного письменного согласия России недопустима, и, если такое случится, Эквадор нарушит свои международные обязательства.

На прошлой неделе зампомощника госсекретаря США Кевин Салливан заявил, что российская военная техника, которую Эквадор планирует передать Штатам в обмен на новую американскую, может быть поставлена на Украину. При этом он уточнил, что соглашение с США, предусматривающее передачу вооружения Украине, еще находится на рассмотрении президента Эквадора.

Надо отметить, что Эквадор пересмотрел решение по военной технике на фоне ситуации с экспортом бананов в Россию. Россельхознадзор накануне разрешил импорт бананов с пяти эквадорских предприятий, которых ранее уличили в нарушениях. Ранее надзорное ведомство сообщило, что с 5 февраля прекращаются поставки бананов в Россию от пяти эквадорских экспортеров из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки. Ограничения затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ.

Кито, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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