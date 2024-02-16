Россия разрешила поставки бананов из Эквадора

Россия разрешила импорт бананов с эквадорских предприятий, которых ранее уличили в нарушениях. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы уже сегодня говорим, что мы даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше», – заявил глава надзорной службы в эфире телеканала «Россия 24».

Данкверт уточнил, что 19 февраля пройдет видеоконференция с контрольной службой южноамериканской страны.

Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщила, что с 5 февраля прекращаются поставки бананов в Россию от пяти эквадорских экспортеров из-за обнаружения в продукции многоядной мухи-горбатки. Ограничения затронули почти 30% поставок бананов из Эквадора в РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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