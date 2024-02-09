Госдеп допустил отправку Украине полученной от Эквадора российской техники

Российская военная техника, которую Эквадор передаст США в обмен на новую американскую, может быть поставлена на Украину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas.
По словам дипломата, Вашингтон очень рад тому, что Эквадор оказывает помощь Киеву.
Салливан уточнил, что соглашение с США, предусматривающее передачу вооружения Украине, еще находится на рассмотрении президента Эквадора Даниэля Нобоа, передает РИА «Новости».
Напомним, в январе Нобоа заявил, что передаст США старую технику российского и украинского производства в обмен на новую на общую сумму $200 млн. Россия предостерегла Эквадор от такого шага. Эквадорский президент назвал реакцию Москвы «не совсем адекватной», заявив, что сделка будет осуществлена в любом случае.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству заявляли, что передача техники российского производства третьей стороне без предварительного письменного согласия России недопустима, и, если такое случится, Эквадор нарушит свои международные обязательства.
Вашингтон, Наталья Петрова
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