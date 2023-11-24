За год бананы в России подорожали в полтора раза

Впервые стоимость бананов в России превысила 140 рублей за килограмм. Таким образом, за год цена выросла в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В октябре 2023 года средняя розничная цена 1 кг бананов поднялась до 143,4 рубля. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость этих фруктов выросла на 47% – в октябре 2022 года средняя цена составляла 97,7 рубля за 1 кг, передает РБК. Для отдельно взятого октября такой темп подорожания в годовом выражении стал самым заметным за доступный период наблюдения Росстата с 2000 года.

При этом среди фруктов лидером по росту цен стали апельсины, которые в августе поставили рекорд по темпу подорожания с начала века для этого времени года. В октябре 2023 года стоимость 1 кг апельсинов в рознице увеличилась почти на 80% год к году – до 209 рублей за 1 кг.

Кроме того, на 40% год к году подорожали лимоны, груши выросли в цене на 45%, виноград – на 48%. Дешевле всего российским потребителям в октябре 2023-го обходились яблоки: они стоили в среднем 116 рублей за 1 кг и подорожали по сравнению с прошлым годом на 15%.

Стоит отметить, что бананы – самый популярный фрукт у российских потребителей. По расчетам аналитиков, пятая часть расходов на фрукты в денежном выражении приходится на бананы. На втором месте по популярности – яблоки.

Стоимость бананов, как и других фруктов, по которым Россия зависит от импортных поставок, привязана к курсу мировых валют. Поэтому ослабление рубля автоматически отражается на ценах импортных продуктов. Валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков, так и к подорожанию логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости.

Москва, Зоя Осколкова

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