Конфликт властей и криминальных банд в Эквадоре грозит миру дефицитом бананов

Обострение ситуации в Эквадоре может негативно сказаться на поставках бананов по всему миру. В первую очередь пострадают основные импортеры – ЕС, США, Китай, Япония и Панама. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа издал декрет о признании наличия внутреннего вооруженного конфликта на территории страны и ввел режим. Вооруженным силам страны приказано мобилизоваться для защиты критически важной инфраструктуры. 9 и 10 января банды совершили 29 вооруженных нападений в нескольких городах Эквадора. Среди объектов нападений числятся пять больниц, несколько банков, пожарная часть и телеканал.

Дальнейшая эскалация внутреннего вооруженного конфликта в Эквадоре может повлиять на его экспорт. При этом главным товаром, поставляемым за рубеж, являются бананы – на страну приходится более 30% мирового экспорта.

По мнению экспертов, в интересах эквадорских властей и бизнеса сохранить экспортные поставки. Объем только европейского импорта из Эквадора составил 301 млн долларов. Страна также обеспечивает 17% закупок бананов Китаем (171 млн долларов), 16% – США (409 млн) и 9% – Японией (75 млн).

Кроме того, Эквадор является крупнейшим поставщиком креветок – на него приходится четверть мирового экспорта. Эквадорские компании играют значительную роль и на рынке срезанных цветов, рыбы, а в некоторых случаях также драгоценной руды, какао-бобов и нефти.

«Что касается России, то серьезнее всего может пострадать импорт бананов. По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 98% этих фруктов приезжают к нам из Эквадора. Остальные 2% поступают из Колумбии, Вьетнама и Коста-Рики», – сообщает агентство.

Накануне в Россельхознадзоре заявляли, что пока не фиксируют сложностей с поставками в Россию бананов и ананасов из Эквадора. Там же отметили, что всего в 2023 году было поставлено 1,3 млн тонн бананов и 723 тонны ананасов.

Кито, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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