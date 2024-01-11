Власти Перу ввели режим чрезвычайного положения на границе с Эквадором

Власти Перу объявили чрезвычайное положение на границе с Эквадором из-за конфликта с вооруженными бандами. Об этом сообщает газета El Comercio.

Чрезвычайное положение на границе будет действовать в течение 60 дней. В рамках этого режима применяется статья 44 Конституции Перу, которая устанавливает в качестве основной обязанности государства защиту населения от угроз безопасности.

Министры обороны и внутренних дел Перу заявили о принятии необходимых мер «для предотвращения проникновения групп, связанных с организованной преступностью».

9 января президент Эквадора Даниэль Нобоа издал декрет о признании наличия внутреннего вооруженного конфликта на территории страны и ввел режим ЧС. В опубликованном документе целый ряд таких банд, как «Лос Лобос», «Лос Чонерос», «Лос Тибуронес», «Latin Kings» и других различных преступных группировок признаны террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Вооруженным силам страны приказано мобилизоваться для защиты критически важной инфраструктуры. 9 и 10 января банды совершили 29 вооруженных нападений в нескольких городах Эквадора. Среди объектов нападений числятся пять больниц, несколько банков, пожарная часть и телеканал.

Лима, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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