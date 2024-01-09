В Эквадоре объявлен режим Чрезвычайной Ситуации

Президент Эквадора Даниэль Нобоа во вторник, 9 января, издал декрет о признании наличия внутреннего вооруженного конфликта на территории страны и ввел режим ЧС, – сообщают СМИ.

В опубликованном декрете целый ряд таких банд, как «Лос Лобос», «Лос Чонерос», «Лос Тибуронес», «Latin Kings» и других различных преступных группировок признаны террористическими организациями и воюющими негосударственными субъектами. Воруженным силам страны приказано мобилизоваться для защиты критически важной инфраструктуры.

К настоящему моменту в Эквадоре объявлен режим ЧС, введен комендантский час, ограничена свобода собраний, а также признано наличие внутреннего вооруженного конфликта.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди ворвались телеканал TC Televisión и в прямом эфире захватили в заложники журналистов. Другая группировка проникла на территорию университета Гуаякиля и пытаются похищать людей. На место отправлены армейские подразделения Эквадора.

Кито, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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