В Эквадоре неизвестные вооруженные люди захватили телестудию в прямом эфире

В крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле в 14:00 часов по местному времени около двадцати вооруженных пистолетами, пулеметами и динамитными шашками неизвестных в масках ворвались в студию телеканала TC Televisión и захватили в заложники сотрудников и ведущих программы El Noticiero (Новости) в прямом эфире, – сообщают СМИ.

Во время нападения канал вел прямую трансляцию не менее 15 минут, прежде чем показ прервался. Пока шла передача, было видно, как сотрудники студии легли на пол и умоляли не стрелять. На кадре из прямого эфира были видны мужчины в масках, которые направляют оружие на лежащих на полу сотрудников телеканала.

Позже официальный представитель администрации президента Эквадора Роберто Исуриета Канова сообщили, что правоохранители освободили большую часть заложников, захваченных в студии телеканала TC Televisión.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Канова написал: «По информации, которой мы сейчас располагаем, подавляющее большинство работников уже освобождены. Мы ожидаем отчетов. Наша первая цель – защитить жизни персонала, который все еще находится в заложниках на телеканале».

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение после побега из тюрьмы лидера наркокартеля «Лос Чонерос» Адольфо Масиса.

Кито, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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