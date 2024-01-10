В Эквадоре 13 человек погибли в ходе беспорядков

По меньшей мере 13 человек погибли и трое пострадали во время беспорядков в Эквадоре. Сведения о происшествиях с россиянами в МИД РФ не поступали, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.

По данным Национальной полиции, в городе Гуайякиль погибли 11 гражданских лиц, а в соседнем городе Ноболь убиты двое полицейских. Еще три человека пострадали, среди них студент. Полиция задержала 41 человека, которым грозит обвинение в терроризме, пишет El Diario.

По данным издания, за 9 и 10 января банды совершили 29 вооруженных нападений в нескольких городах страны. Среди объектов нападений числятся пять больниц, несколько банков, пожарная часть и телеканал. Одного человека задержали за то, что бросил бомбу в полицейский участок.

Сведения о происшествиях с россиянами во время беспорядков не поступали в МИД РФ. Российское посольство внимательно следит за ситуацией, заверила Мария Захарова.

«Слава Богу, на данный момент не было зафиксировано никаких происшествий с нашими соотечественниками», – сказала дипломат в эфире радио «Спутник».

Кито, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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