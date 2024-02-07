27 регионов России ввели карантин из-за бешенства животных с начала года

Ограничительные меры из-за бешенства животных были введены в 27 российских регионах с начал года. В январе зафиксировано в общей сложности более 80 случаев заражения. Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, карантин устанавливали в ряде населенных пунктов Воронежской, Ростовской, Смоленской, Кировской, Рязанской областей, Республики Бурятия и Ненецкого автономного округа, Тувы и Пензенской области, а в Белгородской области – дважды. Меры предполагают запрет на лечение животных с бешенством, ввоз и вывоз таких животных, снятие с трупов шкур, ограничение на проведение массовых мероприятий, в которых могут участвовать больные животные.

В январе в стране зарегистрировали 84 случая заражения среди животных, по сравнению с 59 случаями за тот же период прошлого года. «Наибольшее число случаев выявлено в Волгоградской, Свердловской, Смоленской и Самарской областях», – сообщили в Федеральном центре охраны здоровья животных.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка регулярно возникает в разных областях страны. Карантин вводят даже при подтверждении единичных случаев, так как вирус имеет 100-процентную летальность, отметила главный ветеринарный врач сети ветклиник Vet Union Ольга Михеева. «Природный резервуар инфекции – дикие животные. Единственное средство сокращения вспышек заболевания – вакцинация. Но когда речь идет о популяциях диких зверей, организовать ее крайне трудно, охватить все поголовье невозможно», – пояснила эксперт.

Другим фактором является пренебрежительное отношение хозяев животных к вакцинации. При этом недостатка в препаратах в стране нет. Используются как отечественные лекарства, так и импортные. Предположительно, острота проблемы бешенства снизится к марту-апрелю. В это время дикие животные перестанут выходить в населенные пункты в поисках еды.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube