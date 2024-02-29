Более половины домашних собак являются носителями устойчивой к антибиотикам супербактерии, которая легко передается человеку.

Группа китайских ученых обнаружила, что большинство собак, страдающих диареей, являются носителями штаммов кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью (E. coli), кишечной инфекции, которая не реагирует на некоторые или все антибиотики.

Люди, инфицированные E.coli, как правило мучаются диареей, спазмами желудка, у них проявляется температура и, в редких случаях, почечная недостаточность, которая может привести к смерти.

Команда протестировала образцы фекалий 135 домашних собак, у которых была диарея, и обнаружила, что более 50 процентов собак являются носителями бактерий.

Устойчивые к лекарствам супербактерии, вероятно, становятся все более распространенными из-за широкого использования антибиотиков в сельском хозяйстве и медицине, пришли к выводу ученые, стоящие за новой работой.

Такое подавляющее присутствие супербактерий среди домашних животных может ускорить появление у людей новых устойчивых к лекарствам заболеваний, пишут ученые.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), супербактерии ежегодно убивают более миллиона человек по всему миру. Организация предупредила, что планета движется к «постантибиотической» эпохе.

По данным одного крупномасштабного исследования, около половины инфекций с множественной лекарственной устойчивостью на самом деле приобретаются в больнице.

Постантибиотическая эра фактически повернет время вспять, отправив нас в эпоху, когда простая операция или царапина могут стать опасной для жизни.

Согласно новому исследованию, собаки могут играть роль в распространении этих опасных бактерий.

Ученые взяли 185 образцов фекалий у собак, у которых были подтверждены случаи диареи в течение одного года.

Собаки, принимавшие какие-либо противомикробные препараты в течение последних трех месяцев, были исключены, чтобы убедиться, что они получили относительно неизмененный взгляд на их бактериальное содержимое.

Затем команда извлекла и культивировала из образцов бактерии E.coli, в итоге получив 135 бактерий, которые они вырастили в чашках Петри для дальнейшего тестирования.

Затем они протестировали 16 различных антибиотиков, включающих шесть категорий лекарств, на каждом образце, чтобы определить, какие из них эффективны.

От 59 до 76 процентов образцов содержали бактерии, устойчивые к целому классу лекарств.

В частности, 59 процентов образцов были устойчивы к сульфонамидам, 64 процента были устойчивы к тетрациклинам и 76 процентов были устойчивы к бета-лактамам.

Эти три класса включают наиболее часто используемые антибиотики.

«Широкое использование антибиотиков привело к значительному увеличению количества кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью, выделенной от домашних животных», – написала команда из Колледжа ветеринарной медицины Сычуаньского сельскохозяйственного университета.

Антимикробные химические вещества в предметах повседневного обихода, таких как мыло для рук, также связаны с ростом числа бактерий, устойчивых к лекарствам, равно как и использование спирта и отбеливателя для дезинфекции домов и больниц.

Устойчивость E.coli к антибиотикам отчасти обусловлена ​​ускоренной формой эволюции – выживанием наиболее приспособленных.

Когда собаку или человека лечат антибиотиком, вредные бактерии уничтожаются.

Но это могут быть не 100 процентов из них.

Те, кто выживает, способны выжить, потому что у них есть определенные генетические варианты, которые обеспечивают им защиту от антибиотиков.

Когда эти бактерии выживают, они передают гены устойчивости своему потомству.

Мало того, бактерии также могут делиться друг с другом генетическим материалом. Это означает, что они могут передавать друг другу гены устойчивости, даже не размножаясь.

В последние годы ограничения на назначение антибиотиков пытались улучшить ситуацию, но, согласно новому исследованию, проблема, возможно, зашла слишком далеко, чтобы ее можно было контролировать.

«Высокие показатели обнаружения кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью в нашем исследовании подразумевают, что следует принять более эффективные меры для контроля возникновения и распространения кишечной палочки с множественной лекарственной устойчивостью от домашних животных», – пишут китайские исследователи.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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