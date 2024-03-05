В России могут запретить продажу сигарет беременным и покупателям с детьми

В России хотят ужесточить продажу табачных изделий. С предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, передает RT.

Новые меры по борьбе с табакокурением перечисляются в письме, направленном на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко. В частности, Орлов предлагает запретить продажу табачной продукции беременным и гражданам с детьми.

В последнее время в России были приняты многочисленные нормативные правовые акты, направленные на снижение табакокурения и защиту граждан, в том числе несовершеннолетних, от пагубного воздействия табачного дыма. Сейчас запрещена реклама табачной продукции, ее открытая выкладка в местах розничной торговли, а на упаковки сигарет нанесена информация о вреде потребления табака. Более того, во многих общественных местах курение запрещено.

При этом законодательство по-прежнему допускает неоднозначные ситуации в розничной торговле табачной продукцией. Например, нет запрета на продажу сигарет беременным и гражданам, которых сопровождают несовершеннолетние, что может вызвать излишний интерес к данной продукции у ребенка.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения запрета на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции беременным, а также гражданам с детьми», – говорится в обращении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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