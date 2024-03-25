В России предложили декриминализировать работу врачей

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается характеризовать действия врачей по лечению пациента как «медицинскую помощь», тогда как сегодня они носят название «медицинская услуга». По мнению авторов инициативы, поправки позволят вывести действия медиков из-под закона о защите прав потребителей и частично декриминализировать их работу.

В последнее время участились случаи привлечения врачей по ст. 238 УК РФ («Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В документе предлагается перестать называть комплекс действий врачей для лечения пациента «медицинской услугой», оставив этот термин только для финансовых документов и некоторых оговоренных случаев, пишут «Известия».

В пояснительной записке также указано, что поправки к федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и в ст. 1 закона «О защите прав потребителей» повысят престиж работы врачей.

По словам главы комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, задача документа – определиться с понятиями. Там прописали, что медицинская помощь – это операция, медицинская процедура или вмешательство – оказание помощи. А медицинская услуга – это финансово-экономическая единица, например палата повышенной комфортности. Работа над документом велась более трех лет, так как он затрагивает непростые проблемы.

«Замена термина «услуга» на «помощь» в медицине восстанавливает главный смысл профессии медработников – помощь пациенту, а не обслуживание, как сфера услуг, подобная салону красоты. Врачи спасают тысячи людей, зачастую давая им второй шанс на жизнь», – пояснила соавтор законопроекта сенатор Дарья Лантратова.

В отрасли поддерживают эту позицию, рассказал глава профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Он отметил, что для многих врачей это чувствительный вопрос, так как подсознательно термин «услуга» связан с потребительским отношением. При этом результат борьбы с болезнью в отличие от стандартов качества услуги не всегда предрешен. Но когда возбуждаются уголовные дела, начинается долгое следствие, и даже в случае оправдательного вердикта это сильно влияет на врача.

В результате медики уходят из профессии. Сегодня в России наблюдается недостаток хирургов, анестезиологов, травматологов, гинекологов и врачей других специальностей, особенно экстренных, где надо принимать быстрые решения, и велики риски попасть под преследование.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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