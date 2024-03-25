Индия обогнала Германию по поставкам лекарств в Россию

В 2023 году Индия стала лидером по поставкам лекарств в Россию, потеснив Германию, которая была крупнейшим поставщиком в течение последних двух лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные RNC Pharma.

В прошлом году Индия поставила в РФ 293,9 млн упаковок препаратов. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 3%. В 2021 и 2022 годах лидером по поставкам была Германия, которая экспортировала на российский рынок 238,7 млн упаковок, что на 20% меньше.

Кроме того, в список основных поставщиков входят Франция (419,3 млн упаковок, рост на 7,6%), Венгрия (112,5 млн упаковок, рост на 11,6%) и Белоруссия (109,8 млн упаковок, рост на 6,9%). Общий объем лекарств иностранного производства, которые поступили на российский рынок в 2023 году, составил 1,8 млрд упаковок.

С изменением спроса на рынке лекарственных препаратов меняется и конкурентная среда, отмечают аналитики. Так, зарубежные производители выводят с рынка медикаменты, у которых есть множество аналогов, более популярных из-за низкой цены.

Несмотря на рост на 1,5% в годовом выражении, показатель остался ниже уровня 2021 года, когда в страну завезли 1,9 млрд упаковок. При этом наибольшую долю на лекарственном рынке занимают препараты российского производства – 4,1 млрд упаковок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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