В России увеличат штрафы за повторную продажу сигарет детям

Правительство РФ готово поддержать законопроект о кратном увеличении штрафов за повторную продажу сигарет, вейпов и других табачных изделий несовершеннолетним. Об этом пишут «Известия».

«С учетом реализуемой в Российской Федерации государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции идея установления ответственности за рассматриваемое правонарушение поддерживается», – говорится в отзыве кабмина.

При этом в правительстве уточнили, что законопроект поддержат при условии его доработки. При принятии решения о повышении размера штрафа за административное правонарушение необходимо учитывать правоприменительную практику, статистические данные и другую информацию, указывающую на неэффективность нынешнего регулирования.

Кроме того, в кабмине напомнили о том, что факт неоднократной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам влечет уголовную ответственность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube