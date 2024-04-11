Треть жителей России неправильно хранят лекарства

Треть жителей России хранят все лекарства в общей аптечке, не обращая внимания на рекомендованные температурные режимы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фармлогистическим оператором NC Logistic.

В исследовании приняли участие около 1,5 тыс. человек, проживающие во всех регионах РФ, пишут «Известия». На вопрос «Читаете ли Вы в инструкции к препарату его условия хранения?» 64% респондентов ответили утвердительно. При этом 36% заявили, что не обращают внимания на эту информацию в инструкции. 31% опрошенных заявили, что кладут все препараты в общую аптечку, которая находится в шкафу. Остальные 69% хранят лекарства в холодильнике, если того требует инструкция.

Для каждого препарата существуют конкретные условия хранения, при которых его фармакологические свойства остаются неизменными на протяжении всего срока годности. Если не соблюдать условия, лекарство может потерять свойства раньше окончания срока годности.

Нет смысла запасаться лекарствами на несколько месяцев вперед, говорят эксперты. Можно держать в аптечке небольшое количество обезболивающих и жаропонижающих для экстренной ситуации. При лечении хронических заболеваний точные дозировки определяет врач, поэтому приобретайте лекарства в том количестве, которое рекомендует специалист. Привычка запасаться лекарствами может привести к скоплению препаратов в аптечке, из-за чего будет сложнее контролировать срок годности.

Кроме того, после вскрытия первичной упаковки некоторые лекарства хранятся не так много времени, как в целой упаковке. Производители всегда предупреждают об этом в инструкции. Принимать просроченные лекарства опасно и рискованно – они могут не помочь в лечении заболевания и даже навредить.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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