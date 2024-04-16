В России изменят ГОСТ, чтобы сократить содержание соли в красной икре

Роскачество и Росстандарт готовят поправки в ГОСТ, чтобы скорректировать содержание соли в красной икре. Такое поручение дал вице-премьер Денис Мантуров. Срок исполнения – IV квартал этого года, пишут «Известия».

Согласно действующему ГОСТу, в икре первого сорта массовая доля поваренной соли должна составлять 4-6%, второго – 4-7%. Как пояснили в Роскачестве, эти значения предполагается снизить до 2-5%. Сегодня эта планка соответствует значению опережающего стандарта организации.

Проведенное в конце прошлого года исследование показало, что каждый пятый производитель изготавливает икру по ГОСТу, его использование делает продукцию более престижной для покупателей. Но только у 4,2% отобранных образцов массовая доля соли укладывалась в диапазон значений действующего стандарта.

В Роскачестве отметили, что сейчас россияне все чаще выбирают продукцию с пониженным содержанием соли. Производители учитывают это и меняют рецептуру икры. Если раньше соль использовали в качестве консерванта, то сейчас ее добавляют лишь для вкуса.

Получилось так, что «из-за завышенного содержания соли в ГОСТе производители вышли за рамки по этому параметру». По всем остальным нормативам икра соответствовала стандарту. Поэтому ГОСТ решили скорректировать, сделать его более современным, учитывающим потребности покупателей и производителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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