Йод попал под ограничения из-за технической ошибки

Спиртосодержащий йод попал под ограничения в связи с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учета. Как выяснилось, это техническая ошибка, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
Ранее в письме Минздрава указывалось, что спиртовой раствор йода входит в список препаратов предметно-количественного учета (ПКУ). Это значит, что для покупки препарата россиянам нужно получать рецепт на бланке строгой отчетности, а аптеки должны организовать специальные условия хранения и отпуска.
Раствор йода не входит в перечень препаратов ПКУ, рассказал РИА «Новости» помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», – сказал он.
Оператор государственной системы маркировки «Честный знак» отметил, что продолжает совместную работу с регулятором по детализации и оперативному получению перечня ПКУ в автоматизированном режиме, что необходимо для соблюдения норм законодательства участниками оборота при отгрузке таких препаратов своим контрагентам.
Москва, Зоя Осколкова
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