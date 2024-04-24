В России выявили 47 новых вирусов у комаров и 14 – у клещей

Роспотребнадзор обнаружил 47 новых вирусов, которые переносят комары, а также 14 вирусов в клещах. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, специалисты Роспотребнадзора проводят изучение вирусного пейзажа в стране, чего раньше не делал никто.

«Это на сегодняшний день уже дает обнаружение 47 новых вирусов в комарах, 14 – в клещах, мы готовимся к тому, чтобы увидеть все, что может нанести вред», – сказала Попова на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Вместе с тем, ведомством проводится работа над национальным каталогом патогенов. Уже оцифрована вся информация, которая была, а до конца года планируется пополнить коллекцию до 40 тысяч штаммов и превзойти крупнейшую американскую коллекцию типовых культур.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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