В России зарегистрировали первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Минздрав России зарегистрировал первый в мире и первый в классе таргетный препарат для лечения болезни Бехтерева, которая пока считается неизлечимой. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Клинические испытания показали его высокую эффективность и безопасность. Теперь компания-производитель может начать промышленный выпуск препарата.

Разработанное средство позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, которые атакуют собственные клетки организма. При этом развитие болезни останавливается без влияния на активность иммунной системы организма в целом.

Инновационный препарат разработали ученые Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН совместно с отечественной фармацевтической компанией «Биокад».

Всемирная организация здравоохранения присвоила лекарственному средству международное непатентованное наименование сенипрутуг – под таким названием информация о нем будет распространяться среди медиков и фармацевтов в любой точке мира.

Болезнь Бехтерева (анкилозирующий спондилоартрит) – это хроническое системное заболевание, при котором антитела принимают хрящевую ткань и суставы организма за инородные тела. Этот процесс вызывает боль и неподвижность в позвоночнике и со временем может ограничить подвижность человека.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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