В России появится банк биоматериалов здоровых людей

В России создадут банк биоматериалов здоровых людей. Новое хранилище поможет отслеживать опасные болезни задолго до появления первых симптомов. Это позволит изменить образ жизни пациента так, чтобы свести риски к минимуму и продлить как саму жизнь, так и активный ее период.

Банк биоматериалов здоровых людей появится в Сеченовском университете Минздрава России, пишут «Известия». В настоящее время большинство исследовательских биобанков в России в основном получают материал от пациентов, у которых есть конкретные жалобы. Задача исследователей Сеченовского университета – как можно раньше обнаружить изменения в показателях крови и мочи, указывающие на повышение рисков развития тех или иных заболеваний. Таким образом у пациента будет больше шансов предотвратить болезнь.

«В будущем выделенные биомаркеры позволят комплексно оценивать состояние организма, рассчитывать биологический возраст, прогнозировать дальнейшие изменения, связанные со старением и образом жизни. Это дает возможность своевременно корректировать питание, физическую активность и другие факторы, чтобы улучшить как физическое, так и когнитивное здоровье», – говорится в статье.

По словам разработчиков, немалую часть биоматериала можно собрать во время обычных медосмотров и диспансеризаций – так добровольцам не придется выделять на сдачу анализов дополнительное время. Заполнив соответствующие документы об информированном согласии, пациент будет жертвовать кровь или иной материал для дальнейшего изучения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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