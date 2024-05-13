Больше половины россиян идут к врачам только в случае серьезных проблем

Большинство жителей России обращаются к врачам только в том случае, когда проблемы со здоровьем становятся очень серьезными. При первых признаках недомогания в медицинские учреждения идут лишь четверть россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала газета «Известия».

«Треть (31%) респондентов обращаются к врачу, если симптомы долго не проходят, 19% – при острой боли, 14% стараются вообще избегать визитов к специалистам из-за страха перед врачами. Четверть россиян (23%) обращаются за медицинской помощью тогда, когда начинают ощущать первые признаки недомогания», – говорится в исследовании.

Лишь 13% опрошенных заявили, что следят за своим здоровьем и регулярно обращаются в медучреждения с целью профилактики.

Среди причин, по которым откладывают визит к врачу, россияне назвали нехватку времени (25%), страх выявить серьезное заболевание (18%), незнание, к какому врачу обратиться (18%), отсутствие ярко выраженных симптомов болезни (12%), боязнь врачей (6%), предпочтение лечиться самостоятельно, в том числе с применением народных методов (4%).

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube