В Воронежском институте МВД произошло массовое отравление среди курсантов. Пострадали 40 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».

Учащиеся начали жаловаться на самочувствие в минувшие выходные, среди симптомов – боль в животе и тошнота, а также другие признаки острой кишечной инфекции.

Семерым пострадавшим понадобилась госпитализация. Их отвезли в Воронежскую областную инфекционную больницу. Остальных отправили на амбулаторное лечение.

Причины отравления устанавливаются. В институте ждут предписания главного врача медико-санитарной части МВД по Воронежской области.

Воронеж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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