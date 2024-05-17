С дефицитом врачей в России предложили бороться с помощью вахтового метода

Правительство РФ предложило восполнить дефицит медиков в отдаленных районах с помощью перевода врачей из стационарных учреждений на работу вахтовым методом. Это не станет решением проблемы кадрового голода в здравоохранении в долгосрочной перспективе, но может быть полезным в отдельных случаях, считают эксперты.

Использовать вахтовый метод для решения вопроса с кадровым дефицитом медиков в удаленных районах Татьяна Голикова предложила на пленарном заседании Госдумы, посвященном назначению зампредов правительства, пишут «Известия». В России есть стационарные учреждения, имеющие «профицит по врачебному и среднему медицинскому персоналу». «Поэтому в рамках нашей работы мы предполагаем, что эти медики могут работать вахтовым методом с сохранением рабочих мест в тех учреждениях, в которых они работают», – заявила вице-премьер.

Стоит отметить, что дефицит медработников наблюдается не только в сельской местности, но и во всей отрасли здравоохранения. Исследование, проведенное «Народным фронтом» в апреле 2024 года, показало, что 42% россиян сталкивались с ситуациями, когда не могли записаться к врачу, так как не было нужного специалиста. 42% пожаловались на отсутствие талонов для записи. 54% респондентов ждали приема врача-терапевта или врача-специалиста более двух недель, а 67% опрошенных, посещающих городскую поликлинику, просто не находили нужного им специалиста.

Вахтовый метод может стать решением в ряде случаев, однако не повлияет глобально на ситуацию с кадрами, говорят эксперты. По оценкам профсоюза работников здравоохранения, только дефицит врачей составляет около 100 тысяч специалистов и простое перераспределение медработников за счет отправки их на вахту в сельскую местность не спасет ситуацию. Профицита кадров в стационарных учреждениях не наблюдается: конкуренция за рабочие места в медучреждениях есть только в Москве и отчасти в Санкт-Петербурге, а в остальных учреждениях точно такая же нехватка медиков.

Кроме того, судя по зарубежному опыту вахтовый метод – всегда большие затраты, на это нужно выделять дополнительные деньги, чтобы мотивировать кадры на работу на отдаленных территориях. Возникает вопрос и с размещением врачей, предоставлением им жилья, продуктов питания.

В настоящее время в России есть медики, работающих вахтовым методом. Жители центральных регионов, например, нередко приезжают работать вахтой в скорой медицинской помощи в Москве, где заработная плата существенно выше. Кто-то также практикует вахтовую работу в пансионатах или детских оздоровительных лагерях. Главным мотивирующим фактором для таких медработников является повышенная зарплата.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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