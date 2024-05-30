Специалисты Роскачества обнаружили в мороженом кишечную палочку

Специалисты Роскачества проверили 38 марок представленного в российских магазинах мороженого, в двух образцах была обнаружена кишечная палочка. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование.

Опасную бактерию обнаружили в пломбире «Мишка на полюсе», который производит казахстанская компания «Шин Лайн», и мороженом «Ермолино». По словам экспертов, такая проблема может возникнуть в случае, когда продукты не подвергаются термической обработке.

В свою очередь в «Шин Лайн» опровергли выводы российской организации, сославшись на результаты проведенной независимой лабораторией Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга НЦОЗ Минздрава Казахстана. Причиной проблемы стало нарушение требований к транспортировке оптовой или розничной партий, а также хранение в местах продаж, указали в компании.

Кроме того, Роскачество выявило случаи замены молочного жира растительным. В мороженом марок «Как раньше», «Ля Ля Фам», «Филевское» найден фитостерин, там также значительно меньше молочного жира, чем требует законодательство. В мороженом «Вкусландия» и «Ленинградское» обнаружено отклонение в жирнокислотном и триглицеридном составе, что тоже свидетельствует о подмене молочного жира растительным или животным жирами. Эти нарушения делают продукцию фальсификатом.

В нескольких образцах найдены дрожжи и плесень, впрочем, их количество не нормируется для мороженого, поэтому считать это нарушением нельзя.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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