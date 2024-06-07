Популярный подсластитель может быть связан с ростом случаев сердечных приступов и инсультов

Низкокалорийный подсластитель под названием ксилит, используемый во многих продуктах с пониженным содержанием сахара и потребительских товарах, таких как жевательная резинка и зубная паста, может быть связан почти с двойным увеличением риска сердечных приступов и инсультов.

«Мы дали здоровым добровольцам типичный напиток с ксилитом, чтобы посмотреть, насколько повысится у них уровень глюкозы в крови И показатели выросли в 1000 раз», – сказал старший автор исследования доктор Стэнли Хейзен, директор Центра сердечнососудистой диагностики и профилактики в Кливлендской клинике Лернер.

«Когда вы едите сахар, уровень глюкозы может повыситься на 10-20%, но не в 1000 раз», – добавил доктор Хейзен, который также возглавляет Центр микробиома и здоровья человека при Кливлендской клинике.

«Человечество не сталкивалось с таким высоким уровнем ксилита, за исключением последних нескольких десятилетий, когда мы начали употреблять полностью искусственные и сахарозамещенные обработанные продукты», – добавил он.

В 2023 году те же исследователи получили аналогичные результаты для другого низкокалорийного подсластителя, называемого эритритом, который тоже используется в продкуктах с пониженным содержанием сахара.

Дополнительные лабораторные исследования и исследования на животных, представленные в обеих статьях, показали, что эритрит и ксилит могут вызывать более быстрое свертывание тромбоцитов. Сгустки могут оторваться и попасть в сердце, вызывая сердечный приступ, или в мозг, вызывая инсульт.

В новом исследовании ксилита «различия в поведении тромбоцитов были замечены даже после того, как человек употребил скромное количество ксилита в напитке, типичное для порции, потребляемой в реальной жизни», – сказал доктор Мэтью Томи, кардиолог из Mount Sinai Fuster Heart.

Согласно недавнему прогнозу Американской кардиологической ассоциации, к 2050 году около 61% взрослых американцев будут страдать сердечнососудистыми заболеваниями. Снижение активности свертывания крови является ключевым методом лечения, используемым кардиологами, поэтому любое дополнительное свертывание тромбоцитов является плохим знаком, говорит доктор Эндрю Фриман, директор отдела сердечнососудистой профилактики и оздоровления Национального еврейского здравоохранения в Денвере.

«Когда у кого-то случается сердечный приступ, мы даем ему аспирин или такие препараты, как клопидогрель или плавикс, чтобы снизить активность тромбоцитов. Эти сахарные спирты, по-видимому, усиливают активность тромбоцитов, что вызывает беспокойство», – сказал Фриман.

«Это еще одно предупреждение, что нам следует перейти на воду, а на втором месте – несладкий чай или кофе», – добавил врач.

Сладкий, как сахар, с менее чем половиной калорий, ксилит часто используется в жевательных резинках без сахара, мятных конфетах, зубной пасте, жидкости для полоскания рта, сиропе от кашля и жевательных витаминах. Его часто добавляют в больших количествах в конфеты, выпечку, смеси для тортов, соусы для барбекю, кетчуп, арахисовое масло, пудинги, сироп для блинов и многое другое.

Ксилит – это сахарный спирт, углевод, который естественным образом содержится в таких продуктах, как цветная капуста, баклажаны, салат, грибы, шпинат, сливы, малина и клубника. Однако иколичество ксилита, обнаруженного в таких природных источниках, ничтожно.

Для коммерческого использования ксилит производят из кукурузных початков, березы или генетически модифицированных бактерий.

Нью-Йорк, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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