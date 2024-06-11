В Дагестане после массового отравления выявили дизентерию и ротавирусы в водопроводной воде

В Буйнакске, где ранее произошло массовое отравление жителей, специалисты выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы в водопроводной воде. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Дагестану.

«Результаты лабораторных исследований выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы. Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней», – говорится в сообщении.

По данным эпидемиологического расследования, вспышка кишечной инфекции связана с утечкой на магистральном водоводе, идущем от резервуаров чистой воды. После аварии произошел «подсос» от неорганизованных стоков, проходящих в непосредственной близости.

Как сообщили в министерстве здравоохранения республики, с кишечной инфекцией госпитализированы 84 жителя Буйнакска, в связи с чем в городской больнице пришлось развернуть дополнительные койки.

Буйнакск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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