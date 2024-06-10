В Дагестане в результате массового отравления госпитализировано более 80 человек

Минздрав Дагестана в понедельник, 10 июня, сообщил, что число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске увеличилось до 84, в связи с чем в городской больнице пришлось развернуть дополнительные койки, – сообщают СМИ.
В сообщении регионального Минздрава говорится: «Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы находятся на лечении 84 пациента. Совместно с инфекционистами и эпидемиологами Республиканского центра инфекционных болезней здесь развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных».
Ранее сегодня пресс-секретарь администрации Буйнакска Арип Аримов сообщил о том, что «с признаками острой кишечной инфекции к врачам обратились более 270 человек, из которых свыше 30 госпитализированы».
В свою очередь, руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану Оксана Тенетова заявляла, что «после массового отравления жителей Буйнакска следователи возбудили уголовное дело».
Буйнакск, Иван Бабурин
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