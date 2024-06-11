Каждый третий житель России прекращает лечение после первых улучшений здоровья

Каждый третий россиянин прекращает следовать предписаниям врача после первых улучшений состояния здоровья. При этом почти половина соблюдают советы медиков лишь частично. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые публикует «Газета.ru».

«Большинство респондентов продолжают соблюдать предписания врачей по лечению до полного выздоровления (34%). Еще треть не заканчивают лечение, пока это не одобрит врач», – говорится в результатах опроса, проведенного ИНВИТРО и Скандинавским Центром Здоровья.

Почти половина (45%) россиян при лечении следуют предписаниям медиков частично, применяя свои методы терапии. Каждый десятый полностью опирается на личный опыт и советы из интернета.

36% опрошенных заявили, что не являются на повторный прием к специалисту. Среди причин отказа от посещения доктора во второй раз – нехватка времени, нежелание платить за дополнительные консультации, улучшение состояния, а также негативный опыт общения с медработником. При этом четверть россиян признались, что неявка на повторный прием приводила к негативным последствиям.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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