Роспотребнадзор выявил всех виновников заражения ботулизмом

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) во вторник, 18 июня, сообщила, что в результате эпидемиологических расследований и проведенных противоэпидемических мероприятий были выявлены все виновники случаев ботулизма в г. Москве, Московской области, Нижегородской области и Республике Татарстан.

В сообщении, опубликованном на сайте Роспотребнадзора, говорится: «Установлены все 9 хозяйствующих субъектов, осуществлявших производство и реализацию продукции с использованием фасоли, произведенной с нарушениями установленных требований, включая ООО «Локалкитчен» («Кухня на районе»), из которых 6 изначально не уведомляли о начале своей деятельности. Работа всех выявленных объектов Роспотребнадзором приостановлена. Более 172 тонн опасной продукции изъято из оборота. По требованию Роспотребнадзора действие более 100 деклараций о соответствии продукции прекращены».

«Роспотребнадзор продолжает все необходимые мероприятия в рамках санитарно-эпидемиологических расследований во взаимодействии со Следственным комитетом РФ», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube