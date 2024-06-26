В Курске 11 человек отравились морепродуктами в суши-баре. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«После получения информации о регистрации первых случаев незамедлительно организовано эпидемиологическое расследование», – говорится в сообщении.
Специалисты надзорного ведомства взяли пробы пищевой продукции и сырья для исследования, проведено обследование персонала и санитарного состояния объекта.
«В связи с выявленными нарушениями вынесен запрет на осуществление деятельности, подготовлены материалы в суд», – добавили в Роспотребнадзоре.
Курск, Зоя Осколкова
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