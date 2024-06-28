В России разрабатывают ГОСТ на шаурму

В России в скором времени появится государственный стандарт для шаурмы. Разработкой ряда требований занимается Роскачество совместно с Федерацией рестораторов и отельеров. Об этом пишут «Известия».

Специалисты Роскачества ранее провели проверки 29 основных брендов шаурмы, и лишь в продукции одного из них не было зафиксировано нарушений, в остальных выявили среди прочего опасные бактерии. Например, в 15 образцах нашли кишечную палочку, в двух – листерии, в одном – золотистый стафилококк.

Это блюдо относится к продукции повышенного эпидемиологического риска. Процесс производства шаурмы связан с резкими перепадами температуры, а высоковлажные компоненты способствуют быстрому развитию патогенных микроорганизмов.

Несмотря на популярность шаурмы в России до сих пор не было единых технологических регламентов, которые устанавливали бы требования к процессам изготовления полуфабрикатов из мяса птицы, а также к готовой продукции. В Роскачестве подчеркнули, что производитель должен гарантировать качество с момента приема сырья и до продажи готовой шаурмы.

Новый стандарт установит требования к шаурме по всей цепочке производства, то есть от начала ее изготовления до момента транспортировки и продажи. Причем при разработке документа эксперты будут учитывать нормы действующих межнациональных технических регламентов, СанПиН и имеющиеся практические наработки.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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