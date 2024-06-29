Кабмин РФ выделил более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми заболеваниями

В текущем году более 24,5 млрд рублей будет направлено на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым помогает фонд «Круг добра». Соответствующее распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы кабмина, за счет этих средств продолжится обеспечение детей дорогостоящей медицинской помощью, включая лечение за рубежом. Также на эти средства будут закупаться лекарства, в том числе не зарегистрированных в России, а также медицинские изделия и технические средства реабилитации.

Как отметил глава кабмина РФ, перечень препаратов, которые закупаются через «Круг добра», расширяется, а для помощи детям используются новые сложные и уникальные методики, что требует дополнительных ресурсов.

В прошлом году благодаря работе фонда лекарства получили почти 2,5 тыс. детей, еще около 300 детей – медицинские изделия и средства реабилитации, отметили в кабмине.

Фонд «Круг добра» был создан по инициативе президента России в 2021 году. Организация получает финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям орфанными (редкими) заболеваниями за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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