В Иркутской области у отравившихся едой в кафе выявили сальмонеллу

В Братске Иркутской области выросло число жителей, попавших в больницу после обеда в кафе. Анализ проб, взятых у поступивших пациентов, показал наличие ДНК сальмонелл. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, к медикам с признаками острой кишечной инфекции обратились 32 жителя города. «Госпитализирован 31 человек, у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и легкой степени тяжести», – говорится в сообщении.

Специалисты управления Роспотребнадзора отобрали пробы пищевой продукции, воды смывы с объектов окружающей среды, а также биологического материала от пострадавших и персонала кафе. «По результатам исследований у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл», – отметили в ведомстве.

Работу точки общепита приостановили, составлен протокол о временном запрете деятельности, материалы дела переданы в суд.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что в деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства. «В частности, установлено, что организация не была зарегистрирована в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС «Цербер». Соответственно в кафе для приготовления пищи использовали продукцию животного происхождения без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее качество и безопасность», – сообщил глава региона.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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