Несколько жителей Иркутской области попали в больницу после обеда в кафе

В Иркутской области произошло массовое отравление жителей, которые обедали в одной из точек общепита. Возбуждено уголовное дело.
С признаками пищевого отравления к медикам обратились жители города Братска. Как сообщает региональное управление СКР, среди заболевших пятеро несовершеннолетних. «Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», – говорится в сообщении.
Выяснилось, что все пострадавшие отравились в одном заведении, куда и направились специалисты местного управления Роспотребнадзора. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Деятельность кафе временно приостановлена.
Иркутск, Зоя Осколкова
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