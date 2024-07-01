Несколько жителей Иркутской области попали в больницу после обеда в кафе

В Иркутской области произошло массовое отравление жителей, которые обедали в одной из точек общепита. Возбуждено уголовное дело.

С признаками пищевого отравления к медикам обратились жители города Братска. Как сообщает региональное управление СКР, среди заболевших пятеро несовершеннолетних. «Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», – говорится в сообщении.

Выяснилось, что все пострадавшие отравились в одном заведении, куда и направились специалисты местного управления Роспотребнадзора. Для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Деятельность кафе временно приостановлена.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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