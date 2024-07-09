В России производители стали чаще использовать опасный для здоровья «мясной клей»

В России стали все чаще добавлять в продукты микробную трансглютаминазу, известную в народе как «мясной клей». С помощью добавки недобросовестные производители увеличивают вес готовых изделий, однако до сих пор точно неизвестно, как она влияет на организм человека. Об этом сообщают «Известия».

«Мясной клей» способен соединить несоединимые пищевые белки, а также в 10 раз сократить цикл изготовления продукции, а значит, снизить себестоимость. В пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что эту добавку используют производители сыров, йогуртов, творога и мясной продукции с целью увеличения массы продукта. В ведомстве пояснили, что эта добавка не входит в перечень разрешенных для применения при производстве.

За весь 2023 год было зафиксировано 25 случаев использования этой добавки, что уже вдвое больше, чем в 2022 году. При этом только за первое полугодие 2024 года было замечено уже 28 случаев.

Хотя «мясной клей» и запрещен к использованию в России, но находится в свободной продаже в интернете. Общественники обратились в Генпрокуратуру с просьбой изъять микробную трансглютаминазу из продажи, так как не только научно, но и юридически доказано, что потребление пищевой продукции, в которой присутствует этот компонент, представляет непосредственную угрозу здоровью человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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