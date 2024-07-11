В России хотят запретить курение у магазинов и на остановках

В России предложили запретить курение на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных жилых домах. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму, пишут «Известия».

В настоящее время законодательство запрещает употребление табака на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов. Однако ограничения не действуют на остановках общественного транспорта на открытом воздухе. К тому же запрет не распространяется и на входы в магазины и организации, расположенные в многоквартирных домах. По мнению авторов инициативы, это мешает комфортному проживанию граждан на вторых этажах или в соседних квартирах первых этажей.

Отмечается, что в ряде регионов запреты на курение на остановках и у жилых домов уже установлены местной властью самостоятельно. Было бы логично закрепить нормы на федеральном уровне, указывают депутаты.

Ежегодно от болезней, связанных с употреблением табака, умирает 400 тысяч россиян. Особенно трагическая ситуация складывается с пассивным курением: согласно статистике, от этого в России ежегодно погибают около 30 тысяч женщин.

В свою очередь в Общероссийском движении за права курильщиков назвали инициативу дискриминирующей. По мнению общественников, такие ограничения способствуют отчуждению между теми россиянами, которые дымят, и теми, кто нет.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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