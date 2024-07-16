Почти половина работающих россиян переносят болезни «на ногах» из страха потерять в зарплате

В России растет число тех, кто предпочитает не брать больничный, опасаясь снижения доходов и даже потери работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

В случае появления явных признаков простудного заболевания – ОРЗ, ОРВИ, гриппа и др. – 42,8% респондентов не оформляют больничный лист. Эта доля выросла на 5,2% относительно 2022 года и на 10,6% относительно 2021-го, пишут «Известия» со ссылкой на опрос, участие в котором приняли 1500 человек из 30 регионов РФ. Чаще всего отказ от больничного встречается в возрастных группах 18-24 года (49,2%) и 40-49 лет (42,4%).

41,5% опрошенных заявили, что продолжают работать больными из-за нежелания терять доход. Каждый десятый (10,2%) пояснил, что отказывается от оформления больничного листа по требованию работодателя, а 6,6% признались, что боятся увольнения.

По словам экспертов, при уходе на больничный работники в среднем теряют 20-40% от своего обычного заработка. При стаже менее пяти лет больничный оплачивается в размере 60% от среднего заработка, при стаже 5-8 лет – 80%, и только при стаже более восьми лет – 100%. Но даже при полной компенсации сумма больничного ограничена максимальным лимитом – 4040 рублей в день.

Увеличение числа работающих, которые не оформляют больничный лист при заболевании, связано во многом с изменением структуры занятости. В частности, в России резко выросло число самозанятых, условия налогового режима которых не предусматривают выплаты по временной нетрудоспособности, так как они не платят страховые взносы. Самозанятые в случае болезни могут открыть больничный лист, но при условии заключения договора добровольного медицинского страхования с Социальным фондом РФ.

Кроме того, те, кто находится на полностью удаленном или комбинированном режиме работы, не берут больничный чаще (62,9 и 55,9% соответственно). Работающие в офисе или на предприятии отказываются от оформления временной нетрудоспособности в 36,1% случаев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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