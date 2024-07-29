Зарубежные фармкомпании сократили выплаты российским врачам

Мировые фармацевтические компании стали меньше платить российским врачам. Многие сокращают присутствие на российском рынке и меняют свою маркетинговую стратегию. Тогда как отечественные производители лекарств наращивают активность.

В 2023 году десять крупнейших по выручке зарубежных производителей лекарств сократили выплаты российским врачам почти на 16,9%, сообщает РБК со ссылкой на отчеты фармкомпаний. Речь идет о так называемой передаче ценностей – оплате участия специалистов здравоохранения в научных конференциях, компенсации расходов на поездки и проживание, вознаграждениях за консультации и прочем.

Медикам в России заплатили 652,6 млн рублей против 762,9 млн рублей годом ранее. Выплаты, согласно раскрытой в отчетах информации, получили не менее 9,1 тысячи специалистов здравоохранения (годом ранее – 12,7 тысячи). Указать точное число получателей невозможно, так как не все компании приводят количество врачей, которым были переданы «ценности».

В самих компаниях заявляют, что снижение объема выплат специалистам здравоохранения стало результатом изменения подхода к работе. Так как после начала СВО многие крупные иностранные фармкомпании приостановили маркетинговые программы на российском рынке. Прежде всего они отказались от рекламы в СМИ, поскольку это наиболее заметный формат, который легко отслеживается.

Тем временем, конкуренты, в том числе российские компании, наоборот, нарастили активность. Иностранным производителям пришлось на это реагировать, в частности, за счет расширения работы с врачами. В итоге объем работы со специалистами здравоохранения в 2022 году был даже выше, чем годом ранее. В 2023 году, в свою очередь, иностранные фармкомпании расширяли другие каналы продвижения. Например, они существенно нарастили активность через рассылки и соцсети, а также увеличивали объемы маркетинговых контрактов с аптечными сетями.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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