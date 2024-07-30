В Рязанской области три человека заразились лихорадкой Западного Нила

Три случая лихорадки Западного Нила выявлено в Рязанской области. Начаты противоэпидемические мероприятия. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

По информации ведомства, у комаров в очагах рядом с жильем и местами отдыха заболевших вирус лихорадки не обнаружен. Несмотря на это, проводится обработка прибрежных зон водоемов от личинок комаров в радиусе трех километров от мест проживания и отдыха заболевших.

Специалисты напомнили о мерах профилактики лихорадки Западного Нила. Необходимо применять репелленты, дома и на даче – антимоскитные сетки, фумигаторы, не оставлять возле домов и на балконов емкости с затхлой водой, при посещении лесопарковых зон и берегов водоемов носить закрытую одежду, держаться подальше от заболоченных мест.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарегистрировано шесть случаев лихорадки Западного Нила. Все инфицированные были госпитализированы. Отмечалось, что все они заразились на территории республики. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщали, что изучили комаров, пойманных рядом с домами и местами отдыха заболевших, но вируса не нашли. В радиусе трех километров от мест жительства или отдыха заболевших были обработаны водоемы от комаров.

В Роспотребнадзоре объяснили нехарактерные для центра России и Поволжья случаи лихорадки Западного Нила потеплением климата. «Лихорадка распространена в странах с жарким климатом, также эндемичными по данной инфекции считаются южные регионы России. Однако в связи с потеплением климата, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье», – цитирует специалиста ведомства ТАСС.

Лихорадка Западного Нила – это острое инфекционное вирусное заболевание. Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции – птицы и грызуны. У инфицированного наблюдаются симптомы общей интоксикации, головные и мышечные боли, сыпь. В тяжелых случаях лихорадка может привести к развитию серозного менингита и воспалению тканей головного мозга.

Рязань, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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