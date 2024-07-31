В России растет число людей с лишним весом

В России растет доля людей, у которых имеется избыточный вес. В 2023 году по сравнению с 2018 годом сократилось число россиян, имеющих вес в пределах нормы, – с 36,3 до 35,7%. Наиболее заметные изменения произошли у мужчин. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Росстат для оценки веса оперирует принятыми Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) критериями. Значения Индекса массы тела (ИМТ), соответствующие нормальному весу, находятся в диапазоне от 18,5 до 25. Если ИМТ выше 25, но ниже 30, можно говорить об избыточном весе, соответствующем стадии предожирения. Значения выше 30 указывают на разные стадии ожирения.

За последние пять лет в РФ выросла доля взрослых людей с лишним весом – избыточные килограммы, соответствующие стадиям предожирения и ожирения, имели в 2023 году 62,5% жителей страны в возрасте от 19 лет.

По данным Росстата, по итогам 2022 года в России насчитывалось 2,18 млн пациентов с официальным диагнозом «ожирение». Это почти на 10% больше, чем по итогам 2021 года. В 2022 году новых таких диагнозов было поставлено 419 тысяч – на 9% больше, чем в 2021-м. В октябре 2023 года министр здравоохранения Михаил Мурашко говорил, что ожирением страдают 11% россиян.

Наиболее заметный «привес» произошел у мужчин. Если в 2018 году нормальный вес имел примерно каждый третий мужчина (34%), то теперь доля мужчин с нормальным весом снизилась до 30,9%. Доля мужчин, имеющих лишние килограммы (предожирение), возросла с 46,9 до 52,4%. Среди женщин колебания не столь велики: доля имеющих нормальный вес даже выросла (с 38,1 до 39,4%), а доля имеющих лишний вес в стадии предожирения увеличилась с 34,7 до 37,1%.

По словам экспертов, большинство случаев ожирения обычно связано с целым комплексом социальных факторов, включая гиподинамию (ограничение двигательной активности) и потребление большого количества сахара. Проблему усугубила пандемия коронавируса с ее режимом самоизоляции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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