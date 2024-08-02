Россиянам посоветовали не искать натуральный мед в супермаркетах

Мед лучше покупать в специализированных магазинах и у пчеловодов, но не в супермаркетах, предупредил председатель Союза пчеловодов России Валерий Капунин. Фальсификата стало слишком много, а отличить его сложно.

Эксперт посоветовал отказаться от покупки меда в супермаркетах. Лучше договариваться со знакомыми пасечниками или обращаться в специализированные магазины. На ярмарках тоже все чаще предлагают фальсификат. Отличить мед от подделки на вид и вкус почти невозможно, на это способны только лабораторные тесты. Но есть свои хитрости.

«Если вы берете небольшую капельку меда и вашим язычком по вашему же небу проводите этой капелькой, то вы должны почувствовать определенное пощипывание, першение. Когда проглатываете, может быть некоторая горчинка, першение в горле. Обязательно должен быть приятный цвет, приятный вкус, приятный запах», – пояснил Капунин.

Государство озаботилось проблемой распространения поддельного меда. Но власти не останавливают производства, на которых нашли фальсификат, а отзывают только партию, к которой были замечания. Капунин допустил, что проблема с подделками решится очень быстро, если производителей фальсификата наказывать многомиллионными штрафами и закрывать их цеха на срок до полугода, пишут «Известия».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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