В России врачи заявили о росте числа пациентов с тревожностью

В России растет число пациентов с тревожностью. Тенденция усилилась с окончанием пандемии коронавируса. Об этом рассказал «Газете.ru» терапевт Медцентра доктора Александровского Арутюн Варданян.

«Во-первых, информация стала более доступной, но при этом далеко не всегда она корректна. Чаще всего это поверхностная или даже искаженная информация, которая не отвечает на вопросы пациентов, а, наоборот, провоцирует у них страх, чтобы мотивировать пройти какое-то обследование, – объяснил специалист. – Во-вторых, уровень тревоги пациентов значительно вырос после пандемии Covid-19 – появилось больше тех, кто хочет досконально знать, что происходит с его здоровьем».

Многих пациентов также пугают конкретные медицинские процедуры. Это может быть гастро- или колоноскопия. Современная медицина предлагает проводить такие процедуры под наркозом, однако пациенты все еще боятся на него соглашаться из-за риска тошноты, головокружения и рвоты после пробуждения.

По словам эксперта, в случае со здоровьем нельзя позволять страху брать верх. «Худшее, что может сделать человек, который боится «страшных диагнозов» или неприятных процедур – игнорировать проблемы со здоровьем и не получать необходимого лечения», – заключил Варданян.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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