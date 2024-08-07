Заболеваемость деменцией среди молодых оказалась гораздо выше, чем считалось ранее

Финские ученые выявили более высокие показатели заболеваемости деменцией среди молодых, чем ранее сообщалось в международных исследованиях. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Neurology.

Специалисты Университета Восточной Финляндии и Университета Оулу проанализировали реестры данных университетских финских больниц за период с 2010 по 2021 год. Выяснилось, что показатели заболеваемости деменцией в возрасте 45-64 лет оказались выше, чем в ранее опубликованных научных работах из других стран.

Финские ученые уточнили, что на каждые 100 тысяч представителей исследуемой возрастной группы приходилось 33,7 случая развития этого заболевания. Среди людей в возрасте 30-64 лет отмечалось 20,5 случая на 100 тысяч человек. Чтобы выявить причины роста заболеваемости, необходимы дополнительные исследования.

Чаще всего диагностировали болезнь Альцгеймера – на долю этого заболевания приходилось около половины (48%) всех случаев. Лобно-височная деменция развивалась в 23%, а деменцию с тельцами Леви выявили у 6% пациентов с когнитивными нарушениями.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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