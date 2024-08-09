В Южной Корее число госпитализаций с Covid-19 выросло в шесть раз

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Южной Корее выросло в шесть раз за месяц. Почти половина пациентов заразилась новым вариантом омикрона, передает агентство «Рёнхап».

За первую неделю августа в больницы поступил 861 человек, что стало максимумом с начала февраля. За вторую неделю июля ковидом заболели всего 148 человек, и за четыре недели рост составил 5,8 раза. 65,2% пациентов – люди 65 лет и старше.

Несмотря на рост заболеваемости, 90% выявленных больных переносят заболевание легко, число тяжелых случаев не выросло. Власти планируют в октябре возобновить кампанию по вакцинации от Covid-19.

На начало августа уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос почти на 30%. Чаще всего заражались жители Центрального и Приволжского округов.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube