В Южной Корее число госпитализаций с Covid-19 выросло в шесть раз

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Южной Корее выросло в шесть раз за месяц. Почти половина пациентов заразилась новым вариантом омикрона, передает агентство «Рёнхап».
За первую неделю августа в больницы поступил 861 человек, что стало максимумом с начала февраля. За вторую неделю июля ковидом заболели всего 148 человек, и за четыре недели рост составил 5,8 раза. 65,2% пациентов – люди 65 лет и старше.
Несмотря на рост заболеваемости, 90% выявленных больных переносят заболевание легко, число тяжелых случаев не выросло. Власти планируют в октябре возобновить кампанию по вакцинации от Covid-19.
На начало августа уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос почти на 30%. Чаще всего заражались жители Центрального и Приволжского округов.
Сеул, Наталья Рязанова
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