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Вторник, 6 августа 2024, 11:59 мск

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В России почти на треть вырос уровень заболеваемости коронавирусом

За неделю с 29 по 4 августа уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос почти на 30%. Как сообщил штаб по контролю за распространением инфекции, чаще всего заражались жители Центрального и Приволжского округов, в каждом из которых зафиксировано более 200 пациентов.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», – уточнили в штабе.

Были госпитализированы в общей сложности 886 человек. При этом выздоровели 7 785 человек, или на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

Умерло за неделю 10 человек.

Москва, Елена Володина

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