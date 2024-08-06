В России почти на треть вырос уровень заболеваемости коронавирусом

За неделю с 29 по 4 августа уровень заболеваемости коронавирусом в России вырос почти на 30%. Как сообщил штаб по контролю за распространением инфекции, чаще всего заражались жители Центрального и Приволжского округов, в каждом из которых зафиксировано более 200 пациентов.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 5,43 и возрос в сравнении с предыдущей неделей на 28,2%. Увеличение заболеваемости отмечено в 58 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», – уточнили в штабе.
Были госпитализированы в общей сложности 886 человек. При этом выздоровели 7 785 человек, или на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.
Умерло за неделю 10 человек.
Москва, Елена Володина
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